Техника российского "Африканского корпуса" попала в засаду в Мали, – СМИ

В районе туарезского города Кидаль на севере Мали повстанцы организовали засаду. В нее попали бойцы российского "Африканского корпуса".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт проекта war_noir в Х.

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Российские военные наткнулись на мины повстанцев в Мали

Засада была организована на наемников России, входящих в так называемый "Африканский корпус". На этот раз для остановки россиян повстанцы применили противотанковые мины PRB-M3-A1 бельгийского производства.

Проект LSI AFRICA сообщил, что в результате подрыва на минах погибли четверо российских наемников, а ранения получили еще трое. В составе атакованного конвоя был тягач с пустым прицепом для техники, который видно на обнародованных кадрах. Возможно наемники имели и другую технику.

На Мали остановили российских наемников / Фото war_noir

Повстанцы в Мали неоднократно устраивают засаду. Так в феврале под атаку взрывчатки попала бронемашина "ВПК-Урал", в которой также ехали боевики из "Африканского корпуса". Также в другом районе Мали боевики от "Аль-Каиды" – группировки JNIM (AQIM) – атаковали конвой ЧВК "Вагнер" В качестве трофеев бойцы забрали стрелковое оружие и снаряжение: 5 автоматов, ручной пулемет ПК/ПКМ калибра 7,62 и крупнокалиберный пулемет Khawad.

В июле 2024 года на российских наемников и представителей военной хунты в Мали также сделали засаду, тогда вместе с военными уничтожили бронемашину китайского производства.

Стоит отметить! "Африканский корпус" заменил бойцов ЧВК "Вагнер" для работы в Мали. Бойцы находятся под контролем Кремля и перевозят конвоями танки, бронетехнику и артиллерию в Западную Африку в обход санкций.

К слову, ЧВК "Вагнер" недавно объявила о завершении своей миссии в Мали. Наемники якобы выполнили главную задачу, вернув под контроль "законной власти" все региональные центры. Россияне в Мали с 2021 года боролись с так называемыми "исламистскими формированиями", в частности с Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM) и Исламским государством в Великой Сахаре (ISGS). Бойцы "Вагнера" активно на стороне тогдашней власти участвовали в боевых операциях.

Против россиян выступало туарезское повстанческое движение под названием Координация движений Азавада (CMA). Повстанцы-туареги в Мали имели всю необходимую информацию и вооружение, чтобы проводить против "Вагнера "т вооруженные операции. Некоторые СМИ писали, что украинские спецслужбы помогали повстанцам в борьбе, в частности, учили их применять беспилотники.