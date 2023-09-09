Африканский союз стал постоянным членом G20
Источник:Associated Press
Африканский союз, объединяющий более 50 стран, стал постоянным членом G20. Это группа стран с величайшими экономиками мира.
В субботу, 9 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "Большая двадцатка" поздравляет в своих рядах Африканский союз. Издание AP отмечает: в G20 приняли такое решение, чтобы придать больше голоса развивающимся странам.
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Африканский союз теперь у G20
Аналитики пишут, что была широкая поддержка присоединения Африканского альянса. Как следствие, этот Союз стал вторым региональным объединением государств G20 после Европейского Союза.
Моди объявил о членстве во время вступительной речи на саммите G20,
– говорится в сообщении Associated Press.
Кроме того, там указано, что между странами растут разногласия по глобальным вопросам, а также отсутствуют "ключевые игроки" на саммите в Нью-Дели, столице Индии. Очевидно, речь идет о Китае и России.
Это грозит достижению консенсуса по самым острым вопросам, ведь делает его недостижимым.
Обратите внимание! Нынешний саммит G20 проходит в Индии 9 и 10 сентября. Это первый в истории саммит G20, который проходит в Индии и, в частности, Южной Азии.
Россия блокирует договоренности
- В распоряжении журналистов Reuters оказался черновик декларации, которую должны принять страны "Большой двадцатки" по результатам саммита.
- Там уже есть разделы о проблемах климата, криптовалютах и реформах в экономической системе. Однако нет ничего о российско-украинской войне.
- Как пишут в издании, у России есть возможность "выразить неприятие" в отношении определенных пунктов, которые планируют внести в декларацию.
- Собственно, очевидно, камнем преткновения стал "украинский вопрос". Не исключено, что соответствующая декларация вообще не будет принята.