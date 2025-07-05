Агент "Атэш" проник на приборостроительный завод в Калуге и собрал секретную информацию

Партизаны собрали секретную информацию о важном объекте российской Калуге. Речь идет о приборостроительном заводе "Тайфун".

В частности, получены данные о комплексе "Бал-Е" и корабельной РЛС "Позитив-МЕ1.2". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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Чем сейчас занимается "Тайфун"

АО "Тайфун", который уже атаковали украинские дроны, – это ключевое звено оборонно-промышленного комплекса России, которая отвечает за производство и модернизацию критически важных систем радиолокации, управления и вооружения.

Агент "Атеш" в течение года действует там на постоянной основе и передает систематически сведения конфиденциального характера. Источник продолжает находиться на предприятии, его личность не раскрыта.

Партизан, в частности, смог получить информацию о комплексе "Бал-Э": конфигурацию пусковой установки, включая внутренние схемы связи между модулями наведения и вычислительным центром.

"Система частично модернизирована под ракеты Х-35УЭ. Также зафиксированы изменения в защите от РЭБ и адаптации комплекса для развертывания в нестандартных условиях", – рассказали в "Атеш".

Также агент передал описание тактико-технических характеристик последней модификации корабельной РЛС "Позитив-МЕ1.2": дальность, сектор обзора и количество целей, одновременно отслеживаемых, схемы цифровой обработки сигнала, методы повышения точности в условиях РЭБ и алгоритмы внутренней самодиагностики.

Передана и документация на опытные образцы источника бесперебойного питания мощностью до 1000 киловатт, разработанные для объектов Военно-морского флота.

"На этапе заводских испытаний были зафиксированы сбои, не отраженные в открытых сводках. Отказы касались блоков преобразования и систем охлаждения", – также рассказали в "Атеш".

Кадры с завода "Тайфун" / Фото "Атеш"

Кроме того, там добавили, что зафиксировано начало работ над системой морского радиообнаружения с модульной архитектурой, ориентированной на мобильные платформы.

Также продолжается создание экспортной версии РЛС, заявленной как "гражданская навигационно-метеорологическая станция". Но ее внутренние параметры свидетельствуют о двойном назначении.

Все полученные от источника материалы переданы в соответствующие структуры Сил обороны Украины.