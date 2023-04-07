Сделал так, чтобы россияне ударили по своим: история партизана, приведшего огонь на "ДРГ Украины"

Не только Вооруженные Силы прилагаются к тому, чтобы все российские оккупанты "веселились" на концерте у Кобзона. Собственно, партизаны заявили, что помогли украинским солдатам ликвидировать 7 вражеских военнослужащих.

В пятницу, 7 апреля, в пресс-службе движения "Атеш" заявили, что их агент помог уничтожить 7 российских воинов 155-й бригады морской пехоты России (военная часть 30926). Заметим, что на этот день известно, что Путин потерял 177 110 своих солдат.

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Россияне ударили по своим

Как отметили партизаны, в начале апреля в Запорожской области вражеские военные получили по рации от агента "Атеш" информацию о якобы украинской ДРГ, которая будет двигаться в белых маскировочных костюмах.

Впоследствии эта "ДРГ" была уничтожена. В результате дружеского огня погибли 7 военнослужащих. Каково было их удивление, когда они обнаружили, что убитые являются военнослужащими 155 бригады морской пехоты ВВО. Об инциденте строго приказали молчать,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что эта история заслуживает внимания общественности, что, безусловно, является правдой.

Что нужно знать о движении "Атеш" Это организация партизан, которая ведет свою деятельность на территориях, захвативших россияне от 24 февраля 2022 года. Была она создана в сентябре того же года украинцами и крымскими татарами. С того момента участники движения неоднократно прилагались к тому, чтобы

Источник: Википедия Это организация партизан, которая ведет свою деятельность на территориях, захвативших россияне от 24 февраля 2022 года. Была она создана в сентябре того же года украинцами и крымскими татарами. С того момента участники движения неоднократно прилагались к тому, чтобы у врага "что-то горело" , где-то "цвел хлопок" и военнослужащие долго не задерживали на передовой, а в оперативном порядке шли на концерт к Кобзону.Источник: Википедия

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