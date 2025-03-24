В Одессе агент России готовила ракетный удар по базе морпехов ВСУ

В Одессе задержали российского агента, которая готовила удар по базе морпехов ВСУ. После того предательница планировала сбежать на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора.

Важно "На горячем" задержан предатель, который наводил российские ракеты на позиции ПВО в центре Украины

В Одессе задержали российского агента

В Одессе задержали агента российской ФСБ. 39-летняя женщина разведывала места дислокации Сил обороны для спецслужб страны-агрессора и готовила ракетный удар по базе морской пехоты, а после корректировки ударов – хотела сбежать в Россию.

Также оккупанты надеялись получить координаты временного пребывания украинских пограничников и полицейских, которые выполняют задачи на южном фронте.

Следователи установили, что безработная ждала оккупации Одессы и неоднократно писала об этом под прокремлевскими публикациями в телеграмм-каналах. Именно так одесситка попала в поле зрения российской ФСБ. Тогда же ее дистанционно завербовали, и женщина начала собирать информацию о Силах обороны.

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Для конспирации разведвылазок агент выходила якобы на прогулку со своим 6-летним сыном и в это время фотографировала здания потенциальных целей и обозначала их координаты на гугл-картах. После "прогулок" предательница обобщала агентурный отчет и готовилась к его передаче своему российскому куратору. В целом таким образом женщина успела передать данные о по меньшей мере 10 объектах.

После выполнения вражеских задач оккупанты обещали своей соратнице "эвакуацию" в Россию или Беларусь через третьи страны с последующим трудоустройством на территории страны-агрессора. Однако контрразведка СБУ сорвала вражеские планы и задержала предательницу в сладкой квартире.

Во время обыска у нее изъят телефон и планшет с анонимными чатами в мессенджере, который использовала для контактов с ФСБ. Злоумышленнице уже сообщили о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас предательницу держат под стражей без права внесения залога.

Ранее СБУ разоблачила "крота" в Государственном космическом агентстве, который работал на российскую ФСБ. Мужчину задержали прямо во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.