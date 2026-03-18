В Госпогранслужбе завелся "крот": он корректировал российские удары по Одессе

Очередного российского "крота" в рядах Госпогранслужбы обнаружила Служба безопасности Украины. Он корректировал удары по Одессе.

Завербованным агентом ФСБ оказался матрос морской охраны. Об этом рассказали в СБУ.

Что известно о деятельности агента ФСБ в Одессе?

Предатель выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, которые защищают небо Одессы. Завербовали его во время поисков "легких заработков" в телеграмм-каналах.

Оккупанты надеялись благодаря полученным данным подготовить новую серию атак по областному центру, обходя ПВО.

Среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, привлеченных к боевым действиям на южном фронте,

– рассказали в СБУ.

Следствие установило, что агент на такси объезжал город и его окрестности. Из окна автомобиля он пытался скрыто фотографировать военные объекты.

Его поймали с поличным как раз, когда тот фотографировал фасад военного объекта, по которому оккупанты готовили ракетный удар.

Во время обыска у предателя нашли телефон с доказательствами работы на Россию.

Ему вручили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он под стражей без права внесения залога.

Агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

