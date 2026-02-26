Под прикрытием оборонных заказов: предприниматель корректировал воздушные удары по Киеву

СБУ 25 февраля сообщила о задержании 59-летнего агента ФСБ который под "прикрытием" оборонных заказов корректировал удары по Киеву. Мужчина занимался изготовлением бронированного стекла для авто ВСУ.

По словам правоохранителей, агент готовил серию воздушных атак по компаниям, которые ремонтируют транспорт. Об этом сообщила СБУ.

Что известно об операции по задержанию?

Мужчина ездил на предприятия, заключал договор о производстве бронестекла и таким образом сливал врагу локации объектов. Главной целью агента было обозначение на гугл картах технологических цехов.

После получения всех необходимых данных злоумышленник должен был купить и установить на территории миникамеры, чтобы россияне смогли следить за ситуацией. С помощью такой техники оккупанты надеялись отследить последствия запланированных атак.

Мужчина впервые "засветился" в телеграмме, где публиковал прокремлевские комментарии и поддерживал Россию. СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала его сотрудничество с ФСБ и обезопасила отснятые оборонные компании.

Во время обысков у злоумышленника изъяли:

телефон;

компьютерную технику;

договоры с предприятиями;

Следователи сообщили агенту о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

