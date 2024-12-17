"Охотились" за F-16: в Украине разоблачили крупнейшую сеть агентов Кремля
На Днепропетровщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые собирали информацию о военных самолетах F-16 и передавали ее в Россию. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора і СБУ. По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов.
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Как работала вражеская агентура
Военная контрразведка СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть российского ГРУ. Злоумышленники наблюдали за Силами обороны сразу в 5 регионах Украины. В результате спецоперации удалось разоблачить 12 российских агентов и их информаторов.
Часть из них – дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой,
– отметили правоохранители.
В СБУ добавили, что злоумышленники действовали по отдельности и "замыкались на руководителя агентурной группы, который находился на Днепропетровщине". Для конспирации он пользовался поддельными документами, например фейковым "удостоверением волонтера" и "активиста-антикоррупционера".
Правоохранители задержали агентов ГРУ / Фото Офиса генпрокурора
Каким было задание агентов ГРУ
К сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинской ПВО, пытались выявить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16,
– говорится в сообщении.
Также вражеская агентура получила отдельное задание, в котором им нужно было установить адреса компаний, которые были привлечены к производству средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов.
Чтобы получить разведданные, участники группы использовали своих знакомых, в частности украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах.
Если им удавалось получить предварительную информацию, агенты выходили на место для дальнейшей разведки возле потенциальных целей.
Сначала они докладывали своему руководителю, а затем он передавал собранную информацию российским кураторам.
Военная контрразведка СБУ заблаговременно обнаружила агентурную сеть, задержала ее организатора и сообщила о подозрении основным сообщникам. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим членам этой группы.
Во время обысков у злоумышленников были изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.
Задержанным предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена в условиях военного положения;
- несанкционированное распространение информации о перемещении, движение или расположение ВСУ.