Агентство Banda, создавшее бренд Ukraine NOW, пошло на сотрудничество с российской компанией

Известная украинская рекламная компания Banda Agency будет сотрудничать с российским коммуникационным агентством SETTERS. Ранее в своем офисе работники SETTERS размещали флаг "Новороссии".

О коллаборации заявили на странице SETTERS в инстаграме. Известно, что компании должны обменяться сотрудниками на несколько недель.

Важно Студенты из 39 стран мира требуют прекратить партнерство с белорусскими университетами

Что известно о сотрудничестве с россиянами

Как отметили в SETTERS, 5 рекламщиков из Санкт-Петербурга уже поехали в Киев, чтобы "пилить сториз из Крещатика и вместе работать над проектами". В столице Украины они пробудут до 8 июня, а затем вернутся в Россию вместе с пятью сотрудниками Banda Agency.

Теперь мы запустим микрореалити и будем забрасывать вас контентом из киевского вояжа ребят,

– сказали в российской компании.

Вероятно, в Санкт-Петербурге украинские креативщики будут работать над российскими проектами. Правда, какими именно – неизвестно.

Пост россиян заканчивается словами на украинском языке: "Как будет дружба на украинском? А так и будет!". Также они попросили оставлять поздравления и вопросы в комментариях, но впоследствии закрыли их. Сейчас пользователи не могут оставлять комментарии под этим постом.

Как пишет издание OBOZREVATEL, ранее в своем офисе сотрудники российской компании SETTERS размещали флаг "Новороссии".



Флаг Новороссии в офисе SETTERS / Скриншот OBOZREVATEL

Реакция сети

Украинцев изрядно возмутила эта коллаборация. Масла в огонь добавляет еще и то, что Banda Agency отказывается комментировать эту ситуацию. По состоянию на сейчас в комментариях под последним постом Banda Agency пользователи сети оставили сотни гневных комментариев о совместной работе украинцев с россиянами.

Что говорят украинцы:

"Скажите, пожалуйста, зачем на восьмом году войны сотрудничать с московитами? Вам реально мира мало, что ли?".

"Как там Россия? Крым уже вернула? А о 8 годовщине войны, что слышно?".

"Й*баний стыд".

"Когда будет коллаборация с "ДНР"?".

"Считала вас прогрессивной организацией, с позицией. А вы оказались еще одним продажным куском беспозвоночного дерьма".

Позиция Banda Agency

Журналисты 24 канала пытались связаться с представителями Banda Agency, но пока безрезультатно. По состоянию на 28 мая украинская компания не опубликовала свою официальную позицию относительно сотрудничества с россиянами.

Что известно о Banda Agency

Banda Agency является разработчиком маркетингового бренда Ukraine NOW для правительства. Среди других известных проектов агентства – коммуникационная кампания об оккупированном Крыме CRIME и создание бренда Чернобыльской зоны отчуждения.