Расследование показало, что российское "Агентство социального дизайна", которое официально заявляет о медийной поддержке, на самом деле занимается распространением дезинформации. Их цель – подрыв имиджа Украины и продвижение российских интересов, путем распространения дезинформации.

Эти данные были получены в результате расследования, проведенного немецкими СМИ Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, а также украинским проектом "Схемы" от "Радио Свобода". Американские правоохранители утверждают, что АСД работает по заказу Кремля.

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Что известно о деятельности агентства дезинформации

Документы подтверждают, что аналитики АСД тщательно исследуют украинское информационное пространство, выделяя ключевые темы для манипуляций, такие как мобилизация, потери на фронте, ограничения свободы слова во время военного положения, сокращение военной помощи, коррупция и ход контрнаступления.

Организацию возглавляет российский политтехнолог Илья Гамбашидзе.

Среди тем, подрывающих единство общества, – сложные отношения президента Владимира Зеленского с бывшим президентом Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко и экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как АСД подделывали документы

Один из примеров дезинформации – подделка документа Министерства обороны Украины, который якобы запрещает подтверждать присутствие военнопленных на борту Ил-76, разбившегося в Белгородской области России в январе 2024 года. Целью этой фальшивки является обвинение украинских властей в сокрытии информации.

В "реестре фейков" также упоминается ложный приказ, якобы изданный командующим ВСУ Александром Сырским, который приравнивает сдачу в плен к государственной измене. Этот фейк был создан для дискредитации украинского руководства и деморализации армии.

Согласно утечкам, специалисты АСД также поддерживали запуск и продвижение пророссийского движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, который обвиняется в государственной измене. Экс-нардеп позиционируется как сторонник мирных переговоров, выступающий против ядерной угрозы и "использования Украины как полигона для западного оружия".

Как АСД распространяют фейки в сети

АСД активно использует ботов для размещения комментариев под постами украинских госорганов и медиа. По данным Центра С, с января по апрель 2024 года было опубликовано около 34 миллионов таких комментариев.

Кроме того, АСД делает фейковые видеосюжеты, стилизованные под материалы западных медиа, а также мемы, в частности с изображением Владимира Зеленского, которое Илон Маск распространил в соцсети X.

АСД также пыталось повлиять на выборы в Европарламент в июне 2024 года, поддерживая правые партии, которые продвигают пророссийские нарративы.