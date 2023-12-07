К слову, недавно на сторону движения "Атеш" также перешли и россияне во временно оккупированной Евпатории. Там военные предоставили информацию о военном аэродроме, который обустроили на полуострове.
К теме Внимательно следят за оккупантами: "Атеш" провел разведку в Бахчисарае и Севастополе
Россияне помогают с разведкой военных объектов
Как сообщили в движении "Атеш", агенты встретились с военнослужащими воинской части №11 262 в городе Курск. Известно, что в ней немало оказавшихся там насильно россиян, они максимально саботируют выезд в Украину и не хотят воевать в преступной войне, которую развязала Россия.
Поэтому военных завербовали в "Атеш". Теперь россияне будут помогать разведке военных объектов.
Помогают нам с разведкой военных объектов на территории воинской части, а мы им – советами и поддержкой. Обещают после разведки уже начать действовать более интересно,
– сообщили в "Атеше".
В движении также были опубликованы координаты воинской части. Кроме того, в "Атеше" добавили, что движение все сильнее популяризируется среди российских военных. Часть солдат уже не скрывает того, что устала от войны и лживой пропаганды Кремля.
"Увеличение штата нашего движения является закономерным явлением", – добавили в партизанском движении.
Агенты "Атеш" завербовали военных в Курске / Фото "Атеш"
"Атеш" следит за оккупантами: последние новости
- Партизаны провели разведку в городе Тольятти Самарской области. В частности, "Атеш" провел разведку на военной базе оккупантов. Агентам стало известно, что на этой базе россияне хранят боеприпасы.
- Работает "Атеш" и в Москве. Да, агенты показали воинскую часть, которая подчиняется Федеральной службе охраны России. Интересно, что эта часть не участвует в боевых действиях, а обслуживает дворцы Владимира Путина.
- Агенты "Атеш" также смогли пробраться на ракетный завод в Москве. Завод планировали запустить в октябре 2024 года и производить на нем ракеты для систем ПВО. Впрочем, уже сейчас на нем производят беспилотники.