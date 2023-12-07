До слова, нещодавно на бік руху "Атеш" також перейшли й росіяни в тимчасово окупованій Євпаторії. Там військові надали інформацію про військовий аеродром, який облаштували на півострові.

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Росіяни допомагають з розвідкою військових об'єктів

Як повідомили у русі "Атеш", агенти зустрілися з військовослужбовцями військової частини №11 262, що у місті Курськ. Відомо, що у ній чимало росіян, які опинилися там насильно, й вони максимально саботують виїзд в Україну й не хочуть воювати у злочинній війні, яку розв'язала Росія.

Тому військових завербували до "Атеш". Тепер росіяни будуть допомагати з розвідкою військових об'єктів.

Допомагають нам із розвідкою військових об'єктів на території військової частини, а ми їм – порадами та підтримкою. Обіцяють після розвідки вже почати діяти цікавіше,

– повідомили в "Атеш".

У русі також опублікували координати військової частини. Крім того, в "Атеш" додали, що рух все сильніше популяризується серед російських військових. Частина солдатів уже не приховує того, що втомилася від війни та брехливої пропаганди Кремля.

"Збільшення штату нашого руху є закономірним явищем", – додали у партизанському русі.

Агенти "Атеш" завербували військових у Курську / Фото "Атеш"

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