За словами партизанів, мовиться про частину 66631 і розміщена вона за координатами 55.747546, 37.727859. До речі, перед цим "Атеш" влаштував вилазку на базу спецполку Росії у Москві.

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Партизани показали ворожу частину в Москві

Ця дивовижна частина не веде бойових дій. Замість гармат, ракет та інших автоматів вона купує послуги з ремонту палаців. Фактично – обслуговує палаци Путіна та бере на себе всі держзакупівлі. Ймовірно, саме там готують сніданок, обід та вечерю для президента Росії,

– написали партизани.

Вони додали, що цілодобово шукають можливість завдати максимальної шкоди ворогові не тільки на окупованій території України, а й у ворожій столиці.

"Різні методи та творчий підхід – основа підходів до партизанської роботи", – запевнили в "Атеш".

Партизани "Атеш" стежать за ворогом навіть у Москві: дивіться відео



Де розташована ворожа військова частина в Москві

Партизани здійснили вилазку на базу спецполку Росії у Москві

Агенти партизанського руху "Атеш" влаштували вилазку на базу спеціального моторизованого полку росіян у Москві та зуміли знайти слабкі місця навколо території 107. Зокрема, партизани виявили сліпі зони відеокамер.

Окрім того, агенти "Атеш" дізнались про розміщення штабу і складів, час зміни чергової зміни на Контрольно-пропускному пункті.

Ба більше, вони вже знають навіть маршрути патрулювання варти 107 спеціального моторизованого полку внутрішніх військ.

Агенти "Атеш" провели розвідку: дивіться відео

Як агенти "Атеш" проводили розвідку: дивіться відео