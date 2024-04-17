Агенты "Атэш" подтвердили успешные удары по Джанкойскому аэродрому: что поражено
Источник:"Атеш"
Ночью 17 апреля во временно оккупированном в Крыму раздавались взрывы на военном аэродроме в Джанкое. Агенты "Атеш" подтвердили успешность ударов по территории аэродрома.
В частности, в “Атэш” сообщили о поражении ракетного комплекса С-400 и в районе командного пункта.
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Последствия прилетов по Джанкойскому аэродрому
В "Атеш" сообщили, что о последствиях попаданий они узнали от агентов в рядах вооруженных сил России.
Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома,
– говорится в сообщении.
В частности, подтверждена детонация в точке, координаты которой 45.7092211, 34.4270056. Ранее на этой площадке агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры.
Также есть поражение ракетного комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса.
Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки,
– отмечают в "Атеш".
Кроме этого, зафиксировано серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18-гозенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС военных сил России. Эта информация получена от осведомителей внутри российских сил ПВО.
В "Атеш" отметили, что из соображений безопасности агентов они воздержатся от раскрытия дополнительной информации. Все подробности партизаны передали Силам обороны Украины.
Что известно о взрывах в Джанкое
- В ночь на 17 апреля в районе аэродрома в Джанкое прозвучали громкие взрывы. Там вспыхнул пожар.
- Россияне перекрывали дорогу к селу Победное, рядом с которым расположен военный аэродром.
- Известно, что на этом аэродроме базируется: 39-й вертолетный полк, ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52, вертолеты пограничной службы ФСБ.
- Детонация боеприпасов после взрывов продолжалась несколько часов.