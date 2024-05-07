В СБУ рассказали, как ведут себя на допросах агенты ФСБ

Россияне вербуют много агентов среди украинцев. Предатели "работают" корректировщиками и не всегда признают свою вину.

Во время войны все чаще появляются сообщения, что правоохранители задержали вражеских агентов. Последние громкие задержания произошли 7 мая, враг хотел ликвидировать Зеленского, Буданова и Малюка.

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Что говорят российские агенты на допросах

Поведение задержанных СБУ российских агентов зависит от линии защиты, которую они выбрали. Большинство раскаивается и идет на сотрудничество со следствием, чтобы смягчить наказание. А кто-то уверяет суд, что не подозревал о последствиях своих действий и масштабах преступления,

– рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Некоторые поддерживают "русский мир" даже в тюрьме. Такие люди искренне ненавидят Украину и хотят попасть в Россию благодаря процедуре обмена. Так что можно говорить, что есть идейные украинофобы, для которых деньги – не главная мотивация.

Кто становится агентом ФСБ

"С начала полномасштабной войны сотрудники СБУ открыли более 2,5 тысячи дел на украинцев, которые предали свою страну, и почти 500 дел на так называемых корректировщиков, которые передают данные о ВСУ россиянам. И те, и другие сливают перемещения наших военных, отправляют кураторам из России геометки с военными базами и частями, корректируют ракетные удары по своим городам", – говорится в материале.

Обычно украинцев вербуют ФСБ и ГРУ, находя их в социальных сетях. Реже на российские структуры выходят сами предатели.

Европу поглощают шпионские войны

Что интересно, речь не только о россиянах, но и о китайцах. Последние более осторожны, но переходят от промышленного шпионажа к вербовке и инфильтрации собственных агентов влияния, которые могли бы управлять политическими процессами в Европе.

Западные СМИ предупреждают, что Россия планирует диверсии по всей Европе. Кремлевские приспешники действуют нагло, комфортно чувствуя себя за рубежом. Собственно, мы уже видели взрывы на немецком оружейном заводе и убийство Максима Кузьминова.