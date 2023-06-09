СБУ не дает сетям врага эффективно работать, – эксперт о ежедневных судах над агентами России

Украинские суды ежедневно выносят приговоры российским агентам. Это результат работы СБУ, который оказывает существенное влияние на возможности агентурной сети врага.

Об этом пишет политолог Александр Черненко. Эксперт подчеркивает, что дела против предателей имеют хорошую юридическую базу.

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"Практически все доходят до суда, а российские агенты получают реальные сроки. Еще один важный аспект: создается мощный обменный фонд. После того, как из предателей вытягивают всю важную информацию, некоторых из них меняют, спасая из плена наших героев", – акцентирует Черненко.

Действия нашей спецслужбы существенно мешают россиянам работать на временно оккупированных территориях. Все больше людей там понимает, что наказание неизбежно и пытаются избежать сотрудничества,

– считает политолог.

Также эксперт отмечает превентивную работу СБУ по задержанию агитаторов "русского мира".

Именно из подобных персонажей россияне формировали свою сетку информаторов и наводчиков. Спецслужбы России отслеживали их активность в соцсетях и публичном поле и начинали с ними сотрудничать. Сейчас мы действуем на опережение: все подобные сигналы отрабатываются, а их фигуранты оказываются на скамье подсудимых,

– пишет Черненко.

Напомним, на этой неделе Служба Безопасности разоблачила группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" и агентурную сеть России на Яворовском полигоне.