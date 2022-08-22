СБУ разоблачила агентов российского ГРУ, корректировавших ракетные удары по Запорожью

На Юге действовала агентурная группа российского ГРУ, корректировавшая вражеские авиаудары. Один из участников уже задержан СБУ.

Организатором преступной группы является женщина из временно оккупированного Мелитополя. Ее завербовала российская спецслужба для проведения взрывной деятельности.

Обратите внимание Удар по Антоновскому мосту, взрывы на базе наемников в Донецке: основное за 180 день войны

Женщина привлекла своего родственника

По данным следствия, на оккупантов работает не только сама злоумышленница. Ее муж входит в состав российских войск и сражается против подразделений ВСУ на южном фронте.

А своего свекра женщина привлекла к собственной преступной группировке. Он должен наблюдать за перемещением украинских войск и фотографировать объекты.

Впоследствии эту информацию предательница передавала оккупантам для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по Запорожской области. За это женщине обещали "руководящую должность" в оккупационной "администрации", а ее мужа – перевести с передовой в тыл.

СБУ задержала участника

Сотрудники СБУ задержали свекра как раз, когда он пытался передать данные россиянам. Ему сообщили о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.

Главной изменнице сообщили о подозрении заочно по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Ее сейчас разыскивают.

Стоит посмотреть – украинские военные ударили по Антоновскому мосту: видео