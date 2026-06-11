Жгли админздания на Западе Украины: иностранцев приговорили к 12 годам за сотрудничество с врагом

На Ивано-Франковщине сотрудники СБУ разоблачили двух иностранцев, которые работали на российские спецслужбы. Фигуранты занимались поджогами в западных регионах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По данным расследования, задание российских кураторов выполняли двое 27-летних граждан соседней европейской страны. Вражеские спецслужбы вышли на них еще за пределами Украины и привлекли к сотрудничеству.

Один из мужчин был завербован через Телеграмм – там он оставлял комментарии в поддержку вооруженной агрессии России против Украины. После этого уже сам приобщил к "делу" своего знакомого.

Впоследствии обоих мужчин отправили в Украину для выполнения агентурных задач.

Уже в Украине мужчины поселились в гостинице на окраине Черновцов, а впоследствии подожгли местное админздание – доказательства "проделанной работы" они прислали своему куратору в России в виде видео. Следующей целью иностранных поджигателей был сельсовет в Ивано-Франковской области.

Во время обысков на месте происшествия и в гостинице, где проживали подозреваемые, следователи изъяли смартфоны и другие вещи, которые подтверждают их сотрудничество с врагом.

На основе собранных доказательств суд признал обоих виновными по части 2 статьи 258 УК Украины – террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленников приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

К слову, 8 июня правоохранители задержали мужчину, который причастен к взрыву на почтовом терминале на Оболони в Киеве. Им оказался 35-летний житель Запорожской области, который пересылал из Запорожской области в Пущу Водицу осколочные боеприпасы для сброса с дронов.