В ход пошли агитпоезда: россияне наверстывают сильные недоборы в армию по весеннему призыву

Весенний призыв в российскую армию сейчас под угрозой срыва. Чтобы увеличить количество желающих служить, враг начал прибегать к довольно нестандартным методам агитации.

Несмотря на масштабные агитационные мероприятия, что проводит государство-агрессор в регионах, желающих идти на службу в армию очень мало. Чтобы не сорвать призыв, местным руководителям приказали расширить агитационные мероприятия.

Смотрите также Путь диктатора на крови и костях․ Как Путин получил власть и стал олицетворением современной России

Почему российская власть так боится срыва призыва

Уменьшение количества срочников в их армии будет означать автоматическое уменьшение желающих подписывать контракт. Соответственно, уже и мобилизация будет под угрозой срыва. Если же это произойдет, то российская власть уменьшит потенциал на фронте и сделает невозможным оккупацию новых территорий в Украине.

Все информационное пространство России сейчас заполнено прославлением армии и распространением утверждения, будто срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины. Таким образом враг активизирует влияние на свое население.

Агитпоезда – достояние советского прошлого

Кроме влияния в информационном поле, используют и достаточно специфические методы. Среди них выделяются агитпоезда, которые стали курсировать по российской железной дороге. Вагоны поездов и электричек наносят милитаристские принты, прославляющие службу в российской армии, их технику и оружие.

Впрочем, для истории такие методы не новы. Подобные "агитпоезда" использовал большевистский агитпроп более, чем столетие назад.

Что еще известно о перспективах службы в оккупационной армии