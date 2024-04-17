В ход пошли агитпоезда: россияне наверстывают сильные недоборы в армию по весеннему призыву
Источник:Главное управление разведки
Весенний призыв в российскую армию сейчас под угрозой срыва. Чтобы увеличить количество желающих служить, враг начал прибегать к довольно нестандартным методам агитации.
Несмотря на масштабные агитационные мероприятия, что проводит государство-агрессор в регионах, желающих идти на службу в армию очень мало. Чтобы не сорвать призыв, местным руководителям приказали расширить агитационные мероприятия.
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Почему российская власть так боится срыва призыва
Уменьшение количества срочников в их армии будет означать автоматическое уменьшение желающих подписывать контракт. Соответственно, уже и мобилизация будет под угрозой срыва. Если же это произойдет, то российская власть уменьшит потенциал на фронте и сделает невозможным оккупацию новых территорий в Украине.
Все информационное пространство России сейчас заполнено прославлением армии и распространением утверждения, будто срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины. Таким образом враг активизирует влияние на свое население.
Агитпоезда – достояние советского прошлого
Кроме влияния в информационном поле, используют и достаточно специфические методы. Среди них выделяются агитпоезда, которые стали курсировать по российской железной дороге. Вагоны поездов и электричек наносят милитаристские принты, прославляющие службу в российской армии, их технику и оружие.
Впрочем, для истории такие методы не новы. Подобные "агитпоезда" использовал большевистский агитпроп более, чем столетие назад.
Что еще известно о перспективах службы в оккупационной армии
- Российский диктатор Путин пытается "заигрывать" с родственниками своих военных. По его указам оккупанты, которые воюют в Украине будут освобождены от выплат кредитов. А второй закон предусматривает то, что вдов захватчиков в течение года не могут уволить с работы.
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил для 24 Канала, от чего зависит интенсивность боевых действий в ближайшие месяцы.
- Секретарь СНБО Александр Литвиненко рассказал в чем эффективность ударов по российским НПЗ и аэродромам. По его словам, это один из способов остановить намерения Путина.