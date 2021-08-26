Агрессия России остается "красной линией" Запада, – заместитель генсека НАТО

Крымская платформа – это очень важная инициатива Украины. Она получила положительный отклик от международного сообщества и евроатлантического сообщества.

Саммит стал методом давления на Россию. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Мирча Джоанэ.

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По его словам, крымская платформа является очень полезной. Ее нужно использовать, чтобы продолжать влиять на Россию.

Мы все заинтересованы в том, чтобы убедиться, что эта очень агрессивная позиция России продолжает оставаться настоящей "красной линией" политического Запада,

– подчеркнул Джоан.

Он отметил, что НАТО никогда не сможет принять агрессивные территориальные изменения в Европе. Именно поэтому для Украины Альянс – настоящий друг на долгосрочную перспективу.

Международное сообщество не признает оккупацию Крыма

Джоанэ поддержал инициативу Владимира Зеленского. Он отметил, что международное сообщество, в частности демократические страны, должны эту тему постоянно поддерживать на повестке дня.

"Все союзники, НАТО, ЕС и по всему миру очень четко сказали, что мы никогда не признаем эту незаконную и аморальную аннексию", – отметил заместитель генсека Нато.

Представитель НАТО Роберт Берк заявил, что Альянс поддерживает Украину, которая может полагаться на полную солидарность организации относительно прямых угроз ее суверенитету и территориальной целостности.

Очень важно, как отметил Джоанэ, уровень международного участия – присутствие глав государств, премьер-министров, министров, ЕС и НАТО.

Он добавил: "Я также думаю, что это будет очень полезным инструментом для того, чтобы эта тема оставалась очень высоко на повестке дня международного сообщества, а также, чтобы использовать все дипломатические средства, чтобы повлиять на разговор вокруг Крыма".

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Основное о Крымской платформе: как состоялся саммит