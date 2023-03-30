Злой клоун Соловьев: психолог разобрал выступления пропагандиста

В России не останавливается машина пропаганды, а ее главные пассажиры, как Владимир Соловьев, продолжают плеваться желчью в своих прямых эфирах. Здесь что ни день – то новые одиозные "перлы". И они рассчитаны на людей без критического мышления и с низким уровнем интеллекта.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Он разобрал несколько "выступлений" пропагандиста Соловьева и пришел к очень интересным выводам относительно его агрессий.

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В лучших традициях Геббельса

Владимиру Соловьеву не дает покоя нацистская Германия. Он каждый раз пытается приплести ее к Украине и непосредственно Владимиру Зеленскому. Это рассчитано непосредственно на российскую аудиторию и ее ощущение или то, что от них осталось. И эти вбросы злого клоуна она охотно съедает.

"Здесь очень простая связь: Зеленский – немецкий язык – Адольф Гитлер. Он играет на чувствах о фашизме. На мой взгляд, это "белыми нитками шито". Но российское сообщество все съедает", – прокомментировал Попов.

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Соловьев застрял в детстве

Когда взрослые говорят, дети молчат. Россия осталась за бортом многих адекватных политических сообществ. Поэтому не удивительно, что главным пропагандистам Кремля так завистливо смотреть на встречи первых лиц цивилизованных европейских стран. Им ничего больше не остается, как комментировать внешний вид и сравнивать их с персонажами мультфильмов.

"Соловойов назвал европейских лидеров "трое из ларца одинаковых с лица". Это об отрицательных персонажах старого советского мультфильма, которые не умеют ничего делать, а если и берутся за что-то, то результат плохой. Вот такую параллель проводит Соловьев. Это рассчитано на тех, кто видел этот мультфильм", – объяснил кандидат психологических наук.

Кажется, кто-то застрял даже не в подростковом возрасте.

Развешивание ярлыков как манипуляция

Бестолковый образ клоуна Соловьев подкрепляет уровнем низкого интеллекта. Трудно представить вопрос, на который он сейчас мог бы ответить цензурно. В этом потоке сознания одиозный деятель условно "раздает ярлыки", по которым российская аудитория со своим низким уровнем интеллекта в дальнейшем будет воспринимать современный мир. Это касается "понятия сатанинское мероприятие", приводит пример Дмитрий Попов, который Соловьев очень часто использует в своих "речах".

Этот ярлык помогает отделить "очень вежливую и православную" Россию, которая убивает мирных, но делает это по-православному, от Запада, который никого не убивает на территории России. Он почему-то сатанист. Это тоже ярлык. Такая примитивная пропаганда и манипуляция рассчитана на людей без критического мышления и очень низким уровнем интеллекта. В России таких большинство,

– подчеркнул он.

Возвеличение за счет других

Исходя из слов Дмитрия Попова об уровне интеллекта россиян, Соловьев умело пользуется этим. В частности, принцип "унижай и доминируй" – это мастхев в "общении" с подписчиками. Но он не просто так.

"Таким образом он дает информацию спецслужбам, что защищает Путина. А все, кто решился его критиковать, – куски дерьма, как он сам выражается в своих эфирах. Я слышал, что после того как он кого-то оскорбляет, есть команда блокировать этого человека без всякой ответственности", – отметил эксперт.

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