Агрессор атаковал дронами Украину: сколько вражеских целей удалось приземлить защитникам

В ночь на 30 января российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные беспилотниками.

Так, противник атакував 81-м ударним БПЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

В ніч проти 30 січня 2025 року ворожі сили атакували 81-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, зокрема:

Курськ,

Орел,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ.

Зазначимо, що повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 37-ми ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах зазначили, що 39 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Крім цього, вказується, що внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Також повідомляється, що уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Відомо, що ворожий ударний БПЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах. На жаль, є загиблі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надають допомогу.