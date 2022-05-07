Агрессор проводит террор на оккупированных территориях Запорожской области

Российские оккупанты издеваются над местными жителями оккупированных районов Запорожской области. Они проводят там политику террора.

Захватчики проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Таким образом, они препятствуют эвакуации людей в безопасные регионы Украины.

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Россияне грабят аграриев

Денисова рассказала, что оккупанты грабят аграрные предприятия. К примеру, они хотят отобрать землю у жителей поселка Черниговка.

Россияне заставляют гражданских до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, а сколько – находится в аренде. Только после этого дают так называемую "лицензию" на обработку земли. Иначе комендант отбирает всю землю, не указанную в бумагах оккупантов.

Оккупанты "вводят" свои налоги

В Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Их ставят перед выбором – если они хотят работать, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Агрессор говорит, мол, истребует только "военный налог", а все новые предприниматели будут платить только в общину.

Какая ситуация в Энергодаре

В Энергодаре на ТЭЦ закончился уголь. Организовать его регулярные поставки не могут из-за оккупации города.

Также в городе оккупанты завершили регистрацию горожан для якобы получения социальных выплат, теперь регистрируют предпринимателей. Те, кто не придут в администрацию и не зарегистрируются, не смогут работать в городе.

В Васильевке сим-карты обменивают на бензин

Житель оккупированной Васильевки рассказал Денисовой, что российские военные в городе пытаются выменять одну сим-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью по 15 гривен за литр.

В Днепрорудном вообще 2 сим-карты меняют сразу на авто. Все потому, что россияне хотят звонить друг другу и домой, а телефоны и связи не имеют. ️

Террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях это военное преступление,

– подчеркнула омбудсмен.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека, чтобы учесть эти преступные факты.

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