В аварии вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens с семьей

В четверг, 10 апреля, в США произошла трагедия. Вертолет упал в Гудзон в Нью-Йорке, люди на борту погибли. Среди них был глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно о смерти генерального директора филиала Siemens в Испании

Семья летела туристическим вертолетом из Барселоны. Трое детей также погибли, они учились в средней школе или даже младшей.

Вертолет разлетелся на части в воздухе, а затем упал в реку. Очевидцы говорят, что у него оторвались пропеллер и хвост.

Причина катастрофы пока не известна, личность пилота также не установили. Несколько человек умерли на месте, другие – уже в больнице.

Агустин Эскобар возглавлял компании по всему миру – в США, Южной Америке, Испании и Германии. В конце 2022 года он стал генеральным директором Siemens Spain. В прошлом году он также стал глобальным генеральным директором отдела железнодорожной инфраструктуры Siemens Mobility.

Говорили, что работа Эскобара стала ключевой для успеха Siemens в сфере мобильности и транспорта.