В немецком Ахене взяли в заложники людей в больнице: здание оцепила полиция
Источник:Bild
В немецком городе Ахен 4 марта произошел досадный инцидент. В одной из местных больниц нескольких человек взяли в заложники.
Сейчас место событий оцепила полиция и пожарная служба. По предварительным данным, лицо, взявшее пациентов и работников больницы в заложники, может быть вооружена.
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В Ахене взяли людей в заложники в больнице
Немецкое издание Bild отметило, что район больницы Luisenhospital окружен вооруженной до зубов полицией в шлемах, защитных жилетах и автоматах, а улицы возле здания – перекрыты. На место направляются спецподразделения из Кельна.
В Ахене неизвестный взял людей в заложники в больнице / Фото dmp-press, Roeger Ralf
В полиции отметили, что неизвестная женщина подожгла пиротехнику, из-за чего в здании больницы образовалось сильное задымление. На месте работают несколько пожарных подразделений.
Затем она забаррикадировалась в комнате для больных – были ли в комнате другие люди, непонятно. Полиция пока не может сказать, кто именно был вооруженным лицом в больнице и кому он угрожает. Также непонятно, были ли раненые и, выдвигает ли подозреваемый человек требования.
Женщина в Германии взяла людей в заложники в больнице: смотрите видео
Стоит отметить, что Luisenhospital является протестантской больницей с 378 койками и двенадцатью специализированными отделениями. В больнице работает около 1 600 работников.
За день до этого в Берлине раздавались выстрелы
- В Берлине 3 марта раздались громкие выстрелы. Также было временно остановлено движение городской электрички. Это была часть полицейской операции по поиску террористов "Фракции Красной армии" в городе.
- Во время операции полиция окружила стоянку трейлеров, а выстрелы были сделаны, чтобы открыть запертую дверь одного из транспортных средств.
- В результате двое мужчин были задержаны, их личности сейчас устанавливают. Никто не пострадал.
- Стоит отметить, что "Фракция Красной армии" – немецкая леворадикальная террористическая организация городских партизан, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине. Террористическая организация ответственна за убийства более 30 человек и ранения более 200 человек.