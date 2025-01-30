В Сирии Ахмеда аль-Шараа объявили президентом в переходный период, – Reuters

Лидера повстанцев Ахмеда аль-Шараа объявили президентом в переходный период. Кроме этого, в стране приостановили действие конституции и распустили парламент.

Объявления, опубликованные государственными СМИ, появились во время встречи в Дамаске вооруженных группировок, воевавших вместе с "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которую возглавляет аль-Шараа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какова ситуация в Сирии

На встрече в Дамаске также присутствовали министры временного правительства, которое было создано ХШТ в декабре 2024 года. Вместе с президентскими полномочиями аль-Шараа поручили сформировать законодательный совет на переходный период.

Как сообщило "Сирийское государственное информационное агентство", он будет выполнять обязанности до принятия новой конституции.

Стоит отметить, что ранее Ахмед аль-Шараа, который стал фактическим лидером Сирии после свержения режима Башара аль-Асада, пообещал начать политический переход, а также создать инклюзивное правительство и провести выборы.

По его словам, на проведение выборов может потребоваться до 4 лет, ведь для этого необходимо провести перепись населения. Тогда аль-Шараа также упомянул о разработке новой конституции Сирии и предположил, что для этого может потребоваться 3 года.