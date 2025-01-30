Оголошення, опубліковані державними ЗМІ, з'явилися під час зустрічі в Дамаску збройних угрупувань, які воювали разом із "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яку очолює аль-Шараа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яка ситуація в Сирії

На зустрічі в Дамаску також були присутні міністри тимчасового уряду, який був створений ХШТ у грудні 2024 року. Разом із президентськими повноваженнями аль-Шараа доручили сформувати законодавчу раду на перехідний період.

Як повідомило "Сирійське державне інформаційне агентство", вона виконуватиме обов'язки до ухвалення нової конституції.

Варто зазначити, що раніше Ахмед аль-Шараа, який став фактичним лідером Сирії після повалення режиму Башара аль-Асада, пообіцяв розпочати політичний перехід, а також створити інклюзивний уряд та провести вибори.

За його словами, на проведення виборів може знадобитися до 4 років, адже для цього необхідно провести перепис населення. Тоді аль-Шараа також згадав про розробку нової конституції Сирії та припустив, що для цього може знадобитися 3 роки.