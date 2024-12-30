Окрім цього, він також заявив про "стратегічні інтереси" у відносинах з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Al Arabiya News.

Дивіться також Сирія раніше визнала "ДНР" і "ЛНР": у МЗС сказали, чи можливе поновлення відносин з Дамаском

Що сирійський лідер заявив про проведення виборів

Лідер Сирії, також відомий як Абу Мухаммед аль-Джолані, пояснив, що для проведення легітимних виборів потрібно щонайменше 4 роки. Це пов'язано з тим, що їхнє проведення вимагає всеосяжного перепису населення. Він також спрогнозував, що сирійці почнуть відчувати значні покращення у сфері державних послуг вже цього року.

Аль-Шараа підкреслив зусилля, спрямовані на мінімізацію жертв та переміщення населення під час перехідного періоду. А також пообіцяв зробити передачу влади "настільки плавною, наскільки це можливо". Він також додав, що Сирія забезпечить безпеку регіону та Перської затоки на наступні 50 років.

Сирійський лідер запевнив, що перехідна адміністрація веде переговори з Сирійськими демократичними силами, які очолюють курди за підтримки США, з метою подальшої інтеграції СДС в національні збройні сили. Він підкреслив, що курди є невіддільною частиною суспільства, виключивши будь-які плани щодо його поділу.

Абу Мухаммед аль-Джолані також анонсував розпуск головної опозиційної групи "Хаят Тахрір аш-Шам", яка під його керівництвом призвела до повалення режиму Асада.

Окрім цього, він заявив, що сподівається на скасування санкцій для Сирії адміністрацією Дональда Трампа. А також підкреслив, що не бажає "аби вихід Росії з Сирії підірвав її відносини з країною".

Нагадаємо, що на початку грудня у Сирії відбулося падіння диктаторського режиму Асада. Аль-Шараа очолив опозиційні сили, що допомогли спричинити повалення диктатури в країні.