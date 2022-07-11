Закон один для всех, – в ОП прокомментировали выход Ахметова из медиабизнеса

В Офисе Президента отреагировали на решение олигарха Рината Ахметова выйти из медиа-бизнеса. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это примером того, что закон является одним для всех.

Михаил Подоляк подчеркнул, что обязательное исполнение законов является ключевой чертой правового государства. Поэтому он приветствовал решение Рината Ахметова выйти из медиабизнеса.

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Закон об олигархах является новой страницей в отношениях государства и бизнеса

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что закон об олигархах, который стал причиной такого решения Рината Ахметова, стал новой страницей в отношениях государства и бизнеса. Михаил Подоляк подчеркнул, что эта страница основана на прозрачности.

Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы SKM — закон один для всех,

– подчеркнул Подоляк.

Ахметов выходит из медиабизнеса

11 июля олигарх Ринат Ахметов объявил, что выходит из медиабизнеса, а принадлежащая ему "Медиа Группа Украина" откажется от всех лицензий в пользу государства. Речь идет о печатных СМИ, онлайн-изданиях и телеканалах медиахолдинга, в частности "Украина", "Украина24" и "Футбол".

Сам бизнесмен назвал причиной такого решения закон об олигархах и создании соответствующего реестра, хотя себя он отказывается ассоциировать с этой категорией. Олигархом, согласно закону, считают человека, который имеет значительный вес в политической и экономической жизни страны и подпадает под, по меньшей мере, 3 из 4 категорий. Одной из них есть влияние на СМИ.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что для него, как и всех украинцев, это заявление внезапно, поэтому пока комментировать дальнейшую судьбу медиахолдинга трудно. Чиновник назвал решение Ахметова прецедентом для Украины и отметил, что оно будет иметь влияние на рынок, который "просел" из-за войны.

Следует отметить, что "Медиа Группа Украина" входит в список крупнейших медиахолдингов Украины.

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