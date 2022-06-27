Ахметов подал против России иск в ЕСПЧ: требует компенсации за уничтоженные предприятия

Из-за боевых действий России в Украине страдают и наши олигархи и их имущество. Среди них и один из самых богатых – Ринат Ахметов.

Поэтому Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека. Хочет получить компенсацию за грубые нарушения его прав собственности во время масштабной неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

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Россию нужно привлечь к ответственности

По этому делу интересы олигарха представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

Пресс-служба его компании отмечает, что российское вторжение, помимо прочего, привело к массовым разрушениям украинской инфраструктуры. Ведь, например, завод "Азовсталь", который россияне бомбили в Мариуполе, принадлежит ему.

Такие действия в этом городе стали для всего международного сообщества свидетельством неуважения со стороны России к нормам международного права и прав человека. Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских войск, вторгшихся в Украину, Ринат Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения,

– сообщила пресс-служба.

К этой жалобе Ахметов еще подал иск о том, чтобы приняли срочные меры, которые бы предотвращали дальнейшую блокаду и мародерство. Также нужно перенаправить потоки и уничтожение Россией зерновых и стали, которые изготовили предприятия SCM.

Из-за России ухудшается продовольственный кризис

Олигарх просит ЕСПЧ, чтобы тот объяснил России: то, что она делает, способствует ухудшению продовольственного кризиса. А все убытки, которые она наносит украинской экономике, недопустимы.

По словам Ахметова, зло не может оставаться безнаказанным. А преступления России против Украины и каждого украинца он назвал вопиющими. Олигар уверяет, что виновные должны быть наказаны. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России.

За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба. Точную его сумму пока нельзя определить, потому что война продолжается. Прогнозируют, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов за нарушение его прав человека.

Что говорит Россия

Агрессор не замедлил ответить на то, что Ринат Ахметов подал в суд и требует компенсацию.

Путинский приспешник и по совместительству пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Россия вышла из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране не будут выполнять.

По его словам, Россия вышла из соответствующих документов. Мол, поэтому здесь ответ совершенно очевиден.

Украина подала в суд в Россию

Еще 27 февраля, через несколько дней после нападения, наша страна подала иск в Международный суд ООН в Гааге. Россия будет нести ответственность за свою агрессию против Украины. Украина требует привлечения страны-агрессора к ответственности за агрессию против нашего государства.

А недавно Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека. Он касается фактов, связанных с широкомасштабным вторжением страны-агрессора, начиная с 24 февраля. Предыдущие иски, с которым Минюст обращалось в ЕСПЧ, были связаны с оккупацией Донбасса, аннексией Крыма и прочее.

11 июня стало известно, что Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что Россия больше не будет выполнять решений Европейского суда по правам человека. В Кремле считают, что якобы им больше не нужно выполнять эти решения.

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