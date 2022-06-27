Тому Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Хоче отримати компенсацію "за грубі порушення його прав власності" під час масштабної неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

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Росію треба притягнути до відповідальності

У цій справі інтереси олігарха представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

Пресслужба його компанії зазначає, що російське вторгнення, окрім всього, призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Адже, наприклад, завод "Азовсталь", який росіяни бомбардували в Маріуполі, належить йому.

Такі дії у цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини. Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських військ, що вторглися в Україну, Рінат Ахметов робить усе можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування,

– повідомила пресслужба.

До цієї скарги Ахметов ще подав позов про те, щоб вжили термінових заходів, які б запобігали подальшій блокаді та мародерству. Також треба перенаправити потоки і знищення Росієє зернових і сталі, які виготовили підприємства SCM.

Через Росію погіршується продовольча криза

Олігарх просить ЄСПЛ, щоб той пояснив Росії: те, що вона робить, сприяє погіршенню продовольчої кризи. А всі збитки,я кі вона завдає українській економіці, є недопустимими.

За словами Ахметова, зло не може залишатися безкарним. А злочини Росії проти України й кожного українця він назвав "волаючими". Олігар запевняє, що винні мають бути покарані. Цей позов – одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії.

За порушення прав власності Ахметов вимагає від Росії відшкодування збитків. Точну їх суму поки не можна визначити, бо війна досі триває. Прогнозують, що Росія має виплатити бізнесмену мільярди доларів за порушення його прав людини.

Що каже Росія

Агресор не забарився із відповіддю на те, що Рінат Ахметов подав до суду й вимагає компенсацію.

Путінський посіпака і за сумісництвом прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що Росія вийшла з Ради Європи, і рішення ЄСПЛ у країні не будуть виконувати.

За його словами, Росія вийшла з відповідних документів. Мовляв, тому тут відповідь абсолютно очевидна.

Україна подала в суд на Росію

Ще 27 лютого, через кілька днів після нападу, наша країна подала позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Росія нестиме відповідальність за свою агресію проти України. Україна вимагає притягнення країни-агресорки до відповідальності за агресію проти нашої держави.

А нещодавно Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Він стосується фактів, пов'язаних з широкомасштабним вторгнення країни-агресорки, починаючи з 24 лютого. попередні позови, з яким Мін'юст зверталося до ЄСПЛ були пов'язані з окупацією Донбасу, анексією Криму та інше.

Натомість 11 червня стало відомо, що Володимир Путін підписав закон, який передбачає, що Росія більше не виконуватиме рішень Європейського суду з прав людини. У Кремлі вважають, що нібито їм більше не треба виконувати ці рішення.

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