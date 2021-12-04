Ахметов пошел в "атаку": как может ответить Зеленский
Источник:24 канал
У президента Украины Владимира Зеленского есть некоторые инструменты влияния в противостоянии, которое начал олигарх Ринат Ахметов. В частности, он может использовать два варианта.
Оба – достаточно мощные и могут повлиять на Ахметова. Об этом в комментарии сайту 24 канала заявил политолог Владимир Фесенко.
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Какие инструменты воздействия может применить Зеленский
Владимир Фесенко уточнил, что инструментами влияния могут быть правоохранительные органы и возобновление дела "Ротердам+". Он напомнил, что еще во времена Порошенко НАБУ пыталось открыть это дело, но это было невыгодно ни Порошенко, ни, безусловно, Ахметову.
Попытка была и при Зеленском. Политолог пояснил, что были определенные подозрения, а потом это дело начали блокировать и тормозить.
У Зеленского есть чем ответить Ахметову / Коллаж 24 канала
Сейчас же продолжается борьба, ведь экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда о закрытии так называемого дела "Роттердам+". По мнению Фесенко, это вызвало огромные подозрения.
Даже суммы называют, но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Очень деликатное дело, но подозрения очень велики относительно того, почему это было сделано. Поэтому, если будет возобновлено дело "Роттердам+", то это риск для Ахметова,
– пояснил эксперт.
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Почему у президента есть большие рычаги влияния
Кроме "Ротердам+", у Зеленского есть и другие "козыри". В частности, по словам Фесенко, если будет острое состояние энергетического кризиса, то могут быть введены чрезвычайные меры по деятельности компаний Ахметова ДТЭК. А в перспективе и изменения в законодательство, антимонопольные ограничения, которые могут ударить по ДТЭК в энергетической сфере.
Владимир Фесенко / Фото из фейсбука эксперта
Также могут быть введены меры, которые усилят налоговую нагрузку на компании Ахметова. Поэтому в руках президента – большие рычаги влияния. Вопрос заключается в том, удастся ли их эффективно применить, потому что эффективность государственных институтов в Украине, к сожалению, не очень высока, подытожил Фесенко.
Ахметов пошел в "атаку" на Зеленского: что этому предшествовало
- Еще ранее СМИ писали, что между Офисом Президента и Ахметовым осложнились отношения. Это произошло якобы из-за закона об олигархах и борьбы с монополией на рынках.
- Политолог Игорь Петренко тоже считает, что напряженность отношений между Ахметовым и Зеленским существует. "Слуга" Егор Чернев сказал, что олигарх с президентом перешли к открытому противостоянию.
- На фоне такой информации у Ахметова спросили, встречался ли он с Зеленским. Тот заявил, что не просился на встречу с президентом Владимиром Зеленским и не будет делать этого.