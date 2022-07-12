У Ахметова уточнили, что передают государству только лицензии на вещание, а не сами медиа
Источник:фейсбук Наталии Емченко
Украинский олигарх Ринат Ахметов 11 июля заявил, что выходит из медиабизнеса. Однако он передает государству не свои медиа, а только лицензии на вещание.
Об этом рассказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко. Она отметила, что об этом говорилось в заявлении олигарха.
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Государству не будут передавать медиа Ахметова
Емченко рассказала, что уже 12 июля выйдет релиз от SCM с определенными деталями по выходу компании из медиа-бизнеса.
Но уже сейчас я хочу зафиксировать. Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Все. Именно это говорится в заявлении Рината Ахметова. И именно это будет сделано,
– подчеркнула член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
По ее словам, никакие другие активы медиагруппы государству не будут передавать ни бренды, ни библиотеки.
"О передаче активов нет ни слова и в заявлении Ахметова, ни одного", – добавила Емченко.
Она подытожила, что компания и не подозревает, как государство будет распоряжаться этими лицензиями. Возможно, их решат кому-то выдать, а возможно – нет.
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Ахметов выходит из медиабизнеса
Олигарх Ринат Ахметов объявил, что выходит из медиабизнеса , а принадлежащая ему "Медиа Группа Украина" откажется от всех лицензий в пользу государства. Речь идет о печатных СМИ, онлайн-изданиях и телеканалах медиахолдинга, в частности "Украина", "Украина24" и "Футбол".
Причиной такого решения Ахметов назвал закон об олигархах и создании соответствующего реестра. Однако он отказывается называть себя именно так. Обратите внимание, что по закону олигархом считают человека, который среди прочего имеет значительный вес в политической и экономической жизни страны, а также влияние на СМИ.Любопытно! "Медиа Группа Украина" входит в список крупнейших медиахолдингов Украины.
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