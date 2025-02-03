Дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Ахтубинске Астраханской области: где он расположен

В ночь на 3 февраля 2025 года БпЛА атаковали газоперерабатывающий завод в Астраханской области. Где расположен город и как далеко от Украины.

В результате атаки на заводе начался пожар. 24 Канал показывает на карте, где расположен этот населенный пункт.

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Где расположен Ахтубинск

Ночью 3 февраля под дроны-камикадзе налетели на объекты ТЭК (топливно-энергетического комплекса) в Астраханской области, в частности под ударом оказался газоперерабатывающий завод в Ахтубинске Астраханской области. где после этого начался пожар. Той же ночью под атакой оказался и Волгоград, где целью, вероятно, стал нефтеперерабатывающий завод "Лукойла".

Известно также, что из-за атаки ограничения вводили в аэропортах 6 российских городов: Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Губернатор Игорь Бабушкин впоследствии подтвердил возгорание без пострадавших, которое, как ни странно, произошло не во время падения обломков, а аж целого БпЛА.

Где расположен Ахтубинск: смотрите на карте