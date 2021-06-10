Ай, молодцы, сбили "СУшку", – в Гааге заслушали переговоры боевиков о сбитии MH17

В Гааге продолжается рассмотрение дела о крушении рейса MH17. Заслушали, в частности, новые записи переговоров оккупантов. На них они утверждают, что якобы сбили украинский истребитель СУ-25.

Речь идет, в частности, о разговоре "разведчиков" оккупантов – Сергея "Хмурого" Дубинского и Леонида "Крота" Харченко. Он состоялся 17 июля 2014 года в 16:42, через полчаса после падения MH-17.

К теме Катастрофа MH17 на Донбассе: удавка Гааги затягивается

"Мы на месте, сбили "СУшку", – отчитался "руководству" Харченко. "Молодцы. Ай, молодцы", – ответил на это ему тогда Дубинский.

Примерно через час после катастрофы Дубинский звонил другому боевику – с прозвищем "Боцман".

Тот спросил "Хмурого", как у него дела. На это Дубинский ответил, что не очень. Мол, украинцы бьют "Градами".

Расшифровка разговора с "Боцманом"

"Боцман": У меня тут самолет подбили, сейчас буду искать ящики (черные – 24 канал). Как найду – домой поеду.

Дубинский: Мы бахнули "СУшку" над Саур-Могилой. Мои тоже ищут (черные ящики). По нам палят, сейчас только перестали. Мы же держим Мариновку.

Разговоры о "Боинге"

Вечером в 18:20 Дубинскому позвонил другой мужчина – Игорь. Вероятнее всего, это был Игорь Гиркин – один из тогдашних главарей донецких боевиков.

Он поинтересовался у "Хмурого" о "Боинге", который упал недалеко от Донецка. Мол, услышал об этом от журналистов. "Я не в курсе", – сказал Дубинский.

Ранее "Я на месте, жду с игрушкой": в Гааге заслушали переговоры боевиков перед сбитием MH17

Через несколько минут Дубинский общается с другим боевиком – Пулатовым. Ему он говорил, что сбитый СУ "буквально за минуту перед катастрофой сбил китайский пассажирский транспорт".

Самолет рейса MH17 был гражданским пассажирским самолетом компании Malaysia Airlines, то есть малазийских авиалиний. Очевидно, у боевиков не все в порядке с географией.

Через 3 часа после сбития "Боинга", примерно в 19:30, Дубинский снова разговаривал с Гиркиным. "Хмурый" пытался убедить его в своей версии событий.

Дубинский: Смысл в чем... "СУшка" вальнула "Боинг". А уже "СУшку" наши вальнули "Буком". И это наблюдали до*** (много) наших.

Гиркин: Понял. Ну, я не очень в это верю.

Дубинский: Да все равно на нас свалят.

Впоследствии "Хмурому" позвонил Харченко и спросил, допускать ли на место аварии ОБСЕ. Тот ответил: "Да". И уточнил, точно ли сбивали именно истребитель. Тот заверил, что да.

Расследование крушения рейса MH17: кратко