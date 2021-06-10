Ай, молодцы, сбили "СУшку", – в Гааге заслушали переговоры боевиков о сбитии MH17

10 июня 2021 , 15:56
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Источник:

"Дождь"

В Гааге продолжается рассмотрение дела о крушении рейса MH17. Заслушали, в частности, новые записи переговоров оккупантов. На них они утверждают, что якобы сбили украинский истребитель СУ-25.

Речь идет, в частности, о разговоре "разведчиков" оккупантов – Сергея "Хмурого" Дубинского и Леонида "Крота" Харченко. Он состоялся 17 июля 2014 года в 16:42, через полчаса после падения MH-17.

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"Мы на месте, сбили "СУшку", – отчитался "руководству" Харченко. "Молодцы. Ай, молодцы", – ответил на это ему тогда Дубинский.

Примерно через час после катастрофы Дубинский звонил другому боевику – с прозвищем "Боцман".

Тот спросил "Хмурого", как у него дела. На это Дубинский ответил, что не очень. Мол, украинцы бьют "Градами".

Расшифровка разговора с "Боцманом"

"Боцман": У меня тут самолет подбили, сейчас буду искать ящики (черные – 24 канал). Как найду – домой поеду.

Дубинский: Мы бахнули "СУшку" над Саур-Могилой. Мои тоже ищут (черные ящики). По нам палят, сейчас только перестали. Мы же держим Мариновку.

Разговоры о "Боинге"

Вечером в 18:20 Дубинскому позвонил другой мужчина – Игорь. Вероятнее всего, это был Игорь Гиркин – один из тогдашних главарей донецких боевиков.

Он поинтересовался у "Хмурого" о "Боинге", который упал недалеко от Донецка. Мол, услышал об этом от журналистов. "Я не в курсе", – сказал Дубинский.

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Через несколько минут Дубинский общается с другим боевиком – Пулатовым. Ему он говорил, что сбитый СУ "буквально за минуту перед катастрофой сбил китайский пассажирский транспорт".

Справка. Самолет рейса MH17 был гражданским пассажирским самолетом компании Malaysia Airlines, то есть малазийских авиалиний. Очевидно, у боевиков не все в порядке с географией.

Через 3 часа после сбития "Боинга", примерно в 19:30, Дубинский снова разговаривал с Гиркиным. "Хмурый" пытался убедить его в своей версии событий.

Дубинский: Смысл в чем... "СУшка" вальнула "Боинг". А уже "СУшку" наши вальнули "Буком". И это наблюдали до*** (много) наших.

Гиркин: Понял. Ну, я не очень в это верю.

Дубинский: Да все равно на нас свалят.

Впоследствии "Хмурому" позвонил Харченко и спросил, допускать ли на место аварии ОБСЕ. Тот ответил: "Да". И уточнил, точно ли сбивали именно истребитель. Тот заверил, что да.

Расследование крушения рейса MH17: кратко

  • Слушания дела по существу начались 7 июня 2021 года. Уже на следующий день заслушали первых свидетелей запуска ракеты по "Боингу".
  • В катастрофе обвиняют Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Никто из них не участвует в судебном процессе.
  • Свою причастность к катастрофе обвиняемые отрицают. В то же время Олег Пулатов согласился взаимодействовать с судом через своих адвокатов.
  • Слушания продлятся до 9 июля 2021 года. В сентябре 2021 года родственники погибших в результате катастрофы смогут обратиться в суд.
Автор: Ірина Буртик