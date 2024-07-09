Дроны СБУ и ГУР ударили по аэродрому в Ахтубинске: показываем на карте где он расположен

ГУР и СБУ ударили по нескольким военным объектам в России в ночь на 9 июля. В частности, под удар попал аэродром в Ахтубинске.

Заметим, что аэродром расположен на расстоянии 589 километров от линии боевого соприкосновения. Также известно, что он является одним из главных испытательных центров для российской военной авиации.

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Где расположен аэродром в Ахтубинске

По информации от информированных источников 24 Канала, во время атаки беспилотников на военный аэродром "Ахтубинск", российские телеграм-каналы писали о работе ЗРК "Панцирь" и серии мощных взрывов.

Впрочем, впоследствии эти сообщения удалили, что может свидетельствовать об успешной атаке украинских спецслужб, ведь обычно Кремль скрывает поражения важных военных объектов.

Заметим, что аэродром "Ахтубинск" является важной военной базой в России, расположенной в Астраханской области. Он также известен как место базирования 929 Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны России. Этот центр занимается испытанием новых авиационных технологий и вооружений.

В частности известно о том, что этот аэродром используется для ударов по Украине.

Авиабаза "Ахтубинск" расположена в 589 километрах от линии боевого соприкосновения.

Где расположен Ахтубинск: показываем на карте

К слову, это не первый удар по аэродрому "Ахтубинск". 8 июня в результате атаки на российскую авиабазу был уничтожен самый современный многоцелевой истребитель Москвы Су-57.