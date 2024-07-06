МиГ-31 – один из самых угрожающих и самых массовых самолетов в строю российской авиации. Впрочем, за последние 30 лет имеющийся парк оккупантов сократился вчетверо.

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В России резко сократился парк МиГ-31

The Military Balance 2023 говорит о наличии 85 перехватчиков МиГ-31БМ и 12 МиГ-31К в строю ВКС России и еще 32 МиГ-31БМ в составе морской авиации, всего выходило 129 самолетов. Правда, эта цифра не учитывает потерянные в инцидентах и в результате ударов Сил обороны Украины в течение 2023 – 2024 годов.

Сам по себе показатель в более 120 самолетов выглядит весомым. Но дальше стоит провести сравнение, что общий объем производства МиГ-31 всех модификаций с 1975 по 1994 годы составил аж 519 единиц (носители "Кинжалов" изготавливались переделыванием строевых самолетов),

– отметили обозреватели.

Добавили, что также сделать поправку на то, что из этого количества ориентировочно от 30 до 50 МиГ-31 отошло Казахстану, который был единственным иностранным пользователем самолетов этого типа. Вероятно они уже сняты с вооружения.

То есть если брать показатель на уровне "около 500 единиц", то получается, что за последние 30 лет имеющийся парк МиГ-31 в распоряжении России сократился в четыре раза, и это при том, что сейчас новые самолеты этого типа не изготавливаются,

– отметили обозреватели.

Заметили, что на первый взгляд, есть вполне логичное объяснение такого темпа сокращения российского парка – объективный срок службы, потому что производство МиГ-31 стартовало в 1975 году, а официальная эксплуатация началась в 1984 году.

Однако есть нюанс и в том, что сами россияне, своей "халатностью" сокращали эксплуатационный ресурс МиГ-31. Хотя подразделения с такими самолетами вроде бы относили к "спецназу ПВО", поэтому, казалось бы, что особенно в таких подразделениях должно быть все на высшем уровне.

Обозреватели отметили, что в открытом доступе есть интервью с авиатехником, который служил в одном из авиаполков МиГ-31 в 1987-1993 годах на Крайнем Севере России (поселок Амдерма).

Самолеты, размещенные в этой операционной зоне, теоретически должны были бы отражать атаки стратегических бомбардировщиков США, а еще вести охоту на разведывательную авиацию НАТО, что по современным представлениям явно должны были бы предусматривать наличие развернутой инфраструктуры под развертывание МиГ-31. Впрочем, по тексту интервью прямо просматривалась глубокая разница между идеальным и реальным, что проявлялась в следующих факторах.

Например, на аэродроме в Амдерме вообще не было никаких укрытий под самолеты, даже чисто для защиты от непогоды, мол, зачем, на высоте МиГ-31 все равно имеет дело с более низкими температурами, чем на земле. В случае поломки любого элемента бортового оборудования все списывалось на заводской брак, "борт" или "борта" просто отправляли ремонтировать на завод,

– отметили обозреватели.

Добавили, интересно, что МиГ-31 с его прямым предшественником Ту-128 сравнивался так – "разница, как между калькулятором и арифмометром". Для обслуживания тех же МиГ-31 привлекали механиков из числа военнослужащих срочной службы. Если боец не справлялся с задачами по работе с такими самолетами, то не делали вывод – сложность техники, а скорее, что это у человека плохие когнитивные способности.

Кстати, финал этой истории оказался несколько предсказуемым, – в том же 1993 году авиабазу в Амдерме расформировали. Часть самолетов, которые еще оставались в строю, оттуда перебазировали в российский Котлас.

Военный портал также отметил, что на аэродроме "Саваслейка", с которого часто угрожают Украине носители "Кинжалов", самолеты типа МиГ-31 базировались еще в 1990-х годов, там был центр по переобучению. Правда, укрытия и другую инфраструктуру начали строить только в 2021 году, на фоне развертывания под самолеты МиГ-31К 44-го авиаполка дальней авиации ВКС России.

"Все вышеизложенное следует считать как раз иллюстрацией на тему, как может возникать расхождение между идеальным и реальным в процессе эксплуатации авиатехники различной сложности. Ну и собственно – почему никогда не стоит экономить на строительстве аэродромной инфраструктуры, в частности защищенных укрытий", – добавили обозреватели.