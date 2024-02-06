Удар по аэродрому Бельбек: в ОК "Юг" рассказали, какой сейчас наблюдают эффект

ВСУ 31 января успешно нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате был уничтожен пункт связи, что повлияло на работу авиации.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. В то же время она добавила, что работа по аэродромам и аэродромам будет продолжаться и в дальнейшем, передает 24 Канал.

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Враг уже понял, что потеря авиации на Херсонском направлении – вполне реальная угроза. Так, оккупанты уже теряли сразу три борта Су-34, а также воздушные пункты управления. После таких существенных потерь, враг пытается залетать из акватории Черного и Азовского морей для того, чтобы измерить безопасный для себя рубеж.

Гуменюк объяснила, что на Юге оккупанты запускают с авиации управляемые авиабомбы за 60 – 70 километров, которая дальше еще летит по заданному маршруту самостоятельно. Таким образом враг не подвергает себя опасности.

"Исходя из этих параметров, враг пытается сейчас примерить, откуда может атаковать. Очевидно, что они выискивают новые рубежи пусков, потому что понимают – общее преимущество в воздухе за ними остается, но опасность уничтожения их самолетов с нашей стороны тоже очень высока", – отметила Гуменюк.

Комментируя последствия ударов по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, Гуменюк отметила, что пока последствия не такие ощутимые, как хотелось бы. Впрочем, отсутствие слаженной работы и высокой активности вражеской авиации, в том числе и тактической, просматривается как следствие успешного уничтожения командного пункта. По словам Гуменюк, теперь происходит переориентация вражеского военного руководства на другие пункты базирования.

Мы понимаем, что на территории Крыма много таких мест. И каждое место, где базировались ранее и наши воздушные подразделения, будет зачищено, чтобы они могли туда вернуться,

– отметили в ОК "Юг".

ВСУ нанесли удар по аэродрому "Бельбек"