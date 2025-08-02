В Рязани под ударом мог быть аэродром Дягилево: оттуда взлетают "тушки" для атак по Украине
- В ночь на 2 августа в Рязани неизвестные дроны атаковали, вероятно, аэродром Дягилево, где взлетают истребители для атак по Украине.
- Губернатор Рязанской области сообщил, что средства ПВО "сбили беспилотники", а "обломки" попали на территорию предприятия, жертв и повреждений жилых домов нет.
Неизвестные дроны в ночь на 2 августа атаковали российскую Рязань. Под ударом мог оказаться аэродром Дягилево.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о возможной атаке аэродрома Дягилево?
Жители Рязани сообщали ночью 2 августа о серии взрывов над городом, в ряде районов были видны пожары.
В Рязани во время атаки ночью 2 августа были видны пожары: смотрите видео
По словам очевидцев, силы ПВО якобы отражали атаки неизвестных беспилотников. Также громко было в районе аэродрома Дягилево.
Под ударом мог быть аэродром Дягилево: смотрите видео
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что средства ПВО и РЭБ якобы сбили БПЛА над территорией Рязанской области. Жертв и повреждений жилых домов, по словам россиянина нет.
Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются,
– написал Малков.
Что происходило в Рязани ночью 2 августа: смотрите видео
По данным местных телеграм-каналов, неизвестные беспилотники фиксировали над Рязанью почти в течение всей ночи.
К слову, аэродром Дягилево уже не впервые находится под атакой за время войны. В Генштабе ВСУ 6 июня рассказывали, что украинские военные наносили удары дронами по этому аэродрому в Рязанской области. Там фиксировали работу вражеской ПВО, была также информация о пожаре в районе, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые россияне используют для обеспечения ракетных ударов по Украине.
До этого по аэродрому Дягилево отработала СБУ 1 июня в рамках знаменитой операции "Паутина". Тогда там прозвучало 7 взрывов.