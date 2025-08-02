Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Росію атакували понад 100 дронів: вибухи лунали щонайменше в 10 регіонах

Що відомо про можливу атаку аеродрому Дягілєво?

Жителі Рязані повідомляли вночі 2 серпня про серію вибухів над містом, у низці районів було видно пожежі.

У Рязані під час атаки вночі 2 серпня було видно пожежі: дивіться відео

За словами очевидців, сили ППО нібито відбивали атаки невідомих безпілотників. Також гучно було в районі аеродрому Дягілєво.

Під ударом міг бути аеродром Дягілєво: дивіться відео

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що засоби ППО та РЕБ буцімто збили БпЛА над територією Рязанської області. Жертв та пошкоджень житлових будинків, за словами росіянина немає.

Уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються,

– написав Малков.

Що відбувалося в Рязані вночі 2 серпня: дивіться відео

За даними місцевих телеграм-каналів, невідомі безпілотники фіксували над Рязанню майже протягом усієї ночі.

До слова, аеродром Дягілєво уже не вперше перебуває під атакою за час війни. У Генштабі ЗСУ 6 червня розповідали, що українські військові завдавали ударів дронами по цьому летовищу в Рязанській області. Там фіксували роботу ворожої ППО, була також інформація про пожежу в районі, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які росіяни використовують для забезпечення ракетних ударів по Україні.

До цього по аеродрому Дягілєво відпрацювала СБУ 1 червня у межах славнозвісної операції "Павутина". Тоді там пролунало 7 вибухів.