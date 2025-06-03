Сел уже 12-й Ил-76: мониторинговые ресурсы фиксируют активность на аэродроме "Энгельс-2"

На российском "Энгельсе-2" фиксируют определенную активность. Так, там заметили уже 12-й Ил-76, который прилетает на аэродром.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый канал Tracking.

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Что происходит на аэродроме "Энгельс-2"

Мониторинговый канал сообщает о 12-м Ил-76, который прилетает на "Энгельс-2".

Там указали, что транспортные Ил-76 доставляют на авиабазу неизвестный груз, который также можно увидеть на спутниковом снимке за 2 июня по состоянию на 14:48.

Уже в 16:50 борт покинул авиабазу восточным курсом.

"Если коротко описать рейсы то: происходит посадка Ил-76 – разгрузка – покидает авиабазу. По времени это до 3 часов", – рассказали в мониторинговом паблике.



Ситуация на авиабазе "Энгельс-2" / Фото из телеграмм-канала Tracking

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению 4 военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется вражеская авиация.

В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.