Вероятно, пылает аэродром "Кача": где он расположен на карте

В сети сообщают об атаке на аэродром в Каче во временно оккупированном Крыму. Это поселок неподалеку от Севастополя.

Где на карте расположена Кача, вблизи которой есть военный аэродром, показывает 24 Канал. Ранее местные показывали видео мощной ночной атаки на местный аэродром.

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Где расположена Кача

Кача – это поселок площадью 297,7 гектара в Бахчисарайском районе. Он находится под юрисдикцией Севастополя.

Между обоими населенными пунктами 28 километров. Поселок расположен между устьями рек Альма и Кача.

Население Качи – примерно 5 137 человек.

Где расположена Кача: смотрите на карте

Аэродром вблизи Качи: смотрите на карте

Напомним, что российские власти успели отчитаться, что "певео" за ночь якобы уничтожила 121 БпЛА: