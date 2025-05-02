Вероятно, пылает аэродром "Кача": где он расположен на карте
- В Каче, поселке неподалеку Севастополя в оккупированном Крыму, сообщают об атаке на военный аэродром.
- Российские власти заявили об уничтожении 121 БпЛА в разных регионах, включая Крым и Черное море.
В сети сообщают об атаке на аэродром в Каче во временно оккупированном Крыму. Это поселок неподалеку от Севастополя.
Где на карте расположена Кача, вблизи которой есть военный аэродром, показывает 24 Канал. Ранее местные показывали видео мощной ночной атаки на местный аэродром.
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Где расположена Кача
Кача – это поселок площадью 297,7 гектара в Бахчисарайском районе. Он находится под юрисдикцией Севастополя.
Между обоими населенными пунктами 28 километров. Поселок расположен между устьями рек Альма и Кача.
Население Качи – примерно 5 137 человек.
Где расположена Кача: смотрите на карте
Аэродром вблизи Качи: смотрите на карте
Напомним, что российские власти успели отчитаться, что "певео" за ночь якобы уничтожила 121 БпЛА:
- 89 – над территорией Крыма,
- 23 – над акваторией Черного моря,
- 4 – над территорией Краснодарского края,
- 2 – над территорией Орловской области,
- 1 – над акваторией Азовского моря,
- 1 – над территорией Брянской области,
- 1 – над территорией Белгородской области.