Где расположен аэродром "Липецк-2", который поразили ВСУ: показываем на карте

Российский аэродром "Липецк-2" ночью 20 октября атаковали украинские дроны. Этот факт подтвердили в Генштабе ВСУ.

На этом аэродроме находились также и самолеты, которые вылетали, чтобы атаковать Украину. Где расположен российский аэродром "Липецк-2", какое его расстояние до Украины – читайте в материале 24 Канал.

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Что известно о поражении аэродрома "Липецк-2"

В Генштабе ВСУ 20 октября подтвердили, что 20 октября ночью было нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области России.

В частности, целью атаки были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники.

Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага,

– отметили в Генштабе.

Военные отметили, что в районе объекта фиксировали многочисленные взрывы, а также отмечали активную работу вражеской ПВО. Результаты поражения еще уточняются.

К слову, аэродром "Липецк-2" расположен почти в 280 километрах от украинской границы в Харьковской области. Примечательно, чтобы попасть в саму Липецкую область средства поражения должны были преодолеть еще и Белгородскую и Воронежскую области, что указывает на проблемы у оккупантов с ПВО.

Где расположен аэродром "Липецк-2" в России: смотрите на карте

К слову, Силы обороны этой же ночью атаковали российское федеральное казенное предприятие "Завод им. Я.М. Свердлова" в городе Дзержинск Нижегородской области. Здесь россияне производят химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб.