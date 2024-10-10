Дроны атаковали аэродром Майкоп в Адыгее: показываем на карте, где он расположен

Украина продолжает атаковать объекты нефтеперерабатывающей промышленности. В частности, дроны уничтожили топливный склад на аэродроме Майкоп в республике Адыгея.

Дроны атаковали топливный склад на очередном российском аэродроме. 24 Канал показывает, где он расположен.

Смотрите также Россия могла захватить завод в Волчанске и Верхнекаменское в Донецкой области: обзор фронтов от ISW

В 410 километрах от фронта

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что на аэродроме возле столицы республики Адыгея удалось уничтожить топливный склад. Аэродром расположен довольно далеко, а именно в 410 километрах от линии фронта.

Аэродром расположен возле поселка Родниковый, что рядом с Краснодарским краем, который, в свою очередь, граничит с Украиной.

В начале суток 10 октября в российских пабликах в телеграмме поднялась волна панических сообщений о массированном налете дронов, как это в последнее время уже неоднократно происходило.

В ночь на 7 октября ВСУ атаковали нефтяной морской терминал в Феодосии, в результате чего загорелись резервуары с топливом. В сети показали спутниковые фото последствий атаки.

Так, на снимках со спутника Planet Labs за 8 октября видны облака дыма на территории нефтебазы в Феодосии, городе на берегу Черного моря в оккупированном Россией Крыму.



Аэродром Майкоп / Скриншот 24 Канала