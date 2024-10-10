Дрони атакували паливний склад на черговому російському аеродромі. 24 Канал показує, де він розташований.
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За 410 кілометрів від фронту
Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що на аеродромі біля столиці республіки Адигея вдалося знищити паливний склад. Аеродром розташований доволі далеко, а саме за 410 кілометрів від лінії фронту.
Аеродром розташований біля селища Родніковий, що поруч із Краснодарським краєм, який, своєю чергою, межує із Україною.
На початку доби 10 жовтня у російських пабліках у телеграмі піднялася хвиля панічних повідомлень про масований наліт дронів, як це останнім часом вже неодноразово відбувалося.
У ніч проти 7 жовтня ЗСУ атакували нафтовий морський термінал у Феодосії, внаслідок чого зайнялися резервуари з паливом. У мережі показали супутникові фото наслідків атаки.
Так, на знімках із супутника Planet Labs за 8 жовтня видно хмари диму на території нафтобази у Феодосії, місті на березі Чорного моря в окупованому Росією Криму.
Аеродром Майкоп / Скриншот 24 Каналу