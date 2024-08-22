Где расположен аэродром "Мариновка", который атаковали дроны: показываем на карте

В Волгоградской области прогремели мощные взрывы ночью 22 августа. Оккупанты жалуются на атаку дронов. Вспыхнул сильный пожар на аэродроме "Мариновка".

Местные жители жалуются на взрывы, говорят, что якобы возможна эвакуация. Где расположен этот российский аэродром – показывает 24 Канал.

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Аэродром "Мариновка" на карте

Этой ночью жители Калачевского района в Волгоградской области сообщали о серии мощных взрывов. Их слышали около 03:30.

Местные из разных районов насчитали от 6 до 10 сильных "хлопков". Вспыхнул пожар. Так, горит российский аэродром.

Пожар на аэродроме "Мариновка" / Фото из сети

"Мариновка" – военный аэродром, расположен в поселке Октябрьский неподалеку от деревни Мариновка в Волгоградской области. По открытым данным, на нем базируются самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М.

Где расположен аэродром "Мариновка": смотрите на карте

Заметим, что от аэродрома "Мариновка" до крайней точки Украины на Востоке, – села Ранняя Заря Луганской области – около 450 километров; до Харькова – более 750; до Киева – более чем 1200; до Днепра – более 800.