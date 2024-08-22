Россия признала пожар на объекте минобороны в Волгоградской области

Ночью 22 августа Волгоградскую область якобы атаковали дроны. Вспыхнул пожар на аэродроме "Мариновка" Оккупанты признали, что горит объект минобороны.

Об этом сообщили росСМИ, передает 24 Канал. В то же время захватчики в очередной раз грезили об "успешной" работе противовоздушной обороны.

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Оккупанты признали пожар на аэродроме "Мариновка"

Губернатор Волгоградской области заявил, что в регионе якобы "отражена атака БПЛА" в районе Мариновки. Также бредил, что большинство дронов якобы "уничтожили".

В то же время российский чиновник заявил, что якобы "в результате падения" вспыхнул пожар на территории объекта минобороны.

Заметим, местные жители уже распространили кадры пожара. Россияне отметили, что подчеркнули аэродром. Кстати, пожаловались на взрывы боеприпасов. Кроме того, заявили, что якобы возможна "эвакуация".

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Обратите внимание! По данным из открытых источников, на военном аэродроме "Мариновка" дислоцируются российские самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М.