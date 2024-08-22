Про це повідомили росЗМІ, передає 24 Канал. Водночас загарбники вкотре марили про "успішну" роботу протиповітряної оборони.

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Окупанти визнали пожежу на аеродромі "Маринівка"

Губернатор Волгоградської області заявив, що в регіоні нібито "відбито атаку БпЛА" в районі Маринівки. Також марив, що більшість дронів начебто "знищили".

Водночас російський посадовець заявив, що нібито "внаслідок падіння" спалахнула пожежа на території об'єкта міноборони.