Минус ангар и база: СМИ показали спутниковые снимки аэродрома Миллерово, который атаковали дроны

Дроны поразили российский аэродром Миллерово, что подтверждают спутниковые кадры. Расположена база в Ростовской области.

В ночь на 20 июля беспилотники осуществили ответный удар. Россияне уверяли, что якобы работала их противовоздушная оборона.

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Атака на аэродром Миллерово и ее последствия

Спутниковые фотографии подтверждают, что БПЛА поразили горюче-смазочную базу и технический ангар для авиации.

До атаки неподалеку от ангара стоял истребитель Су-30. После удара его переместили в другое место. Учитывая фото, вероятно, самолет не был поражен и не получил критических повреждений.

На аэродроме Миллерово уничтожили ангар, вблизи которого стоял Су-30 / Фото издания "Радио Свобода"

Что касается базы горюче-смазочных материалов на аэродроме – то в результате атаки она частично выгорела. Снимки подтверждают, что были поражены цистерны с легковоспламеняющимися веществами.

Сгоревшая база россиян на территории ростовского аэродрома Миллерово / Фото издания "Радио Свобода"

Немалый пожар именно на этом объекте попал в объективы жителей окрестных населенных пунктов. Кадры огня и дыма активно распространяли в сети.

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Миллерово является военным аэродромом, на котором постоянно базируется 31-й истребительный авиационный полк России. Он входит в состав 1-й смешанной авиационной дивизии и имеет на вооружении истребители Су-30СМ.