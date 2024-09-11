Где расположен аэродром "Оленья", который пыталась бомбить Украина: показываем на карте

В российском Мурманске включили сирену. Местный аэропорт временно закрыли. Также рейсы задержали в аэропорту соседних Апатитов.

Как сообщают российские источники, такие меры связаны с угрозой беспилотников.

Смотрите также Привлекли антитеррористическую комиссию: в Екатеринбурге прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

Что атаковали украинские БПЛА

Отмечается, что два украинских дрона были сбиты в Мурманской области в районе поселка Высокий. Предварительно, ВСУ якобы пытались атаковать аэродром "Оленья" беспилотниками самолетного типа А-22 "Летучая лиса".

Где расположен аэродром Оленья: смотрите на карте

Оленья – аэродром Дальней авиации России. Он расположен на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от Мурманска, неподалеку от города Оленегорска. Поселок при базе, известен под названием Высокое.

Отметим, что именно на аэродроме "Оленья" базируются "Ту-95", с которых Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами.